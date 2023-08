Środowisko piłkarskie ze sporym zdziwieniem przyjęło informacje o transferze Gabriego Veigi z Celty Vigo do saudyjskiego Al Ahli. Przede wszystkim chodzi o etap kariery 21-letniego piłkarza, który miał oferty także ze strony dużych europejskich klubów. Jasno swoje stanowisko w tym temacie wyraził nawet zawodnik Realu Madryt Toni Kroos, który jednym słowem podsumował swoją opinię co do decyzji Veigi.