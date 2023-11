Na szczęście dla Realu Anglik wrócił do grania po krótkiej pauzie związanej z barkiem, a ostatnio skutecznością imponuje także drugi z Brazylijczyków w ataku. Rodrygo z Cadizem zdobył dwie bramki, w w sumie trafił już w trzech meczach z rzędu dla "Królewskich", co jest dla niego pierwszym takim wyczynem, odkąd przeniósł się na Santiago Bernabeu w 2019 roku .

La Liga. Lewandowski miał lepszy bilans otwarcia od Bellinghama

Odbija się to na sytuacji Barcelony w tabeli. W La Liga podopieczni Xaviego zajmują czwarte miejsce, tracąc cztery punkty do liderującego Realu Madryt, dwa do rewelacyjnej Girony, a mając tyle samo co Atletico Madryt. Z tym, że te dwie ostatnie drużyny rozegrały o jedno spotkanie mniej.