Od kilku miesięcy mówi się, że po Jude'a Bellinghama zgłosiła się już cała kolejka klubów, co pozwala Borussii Dortmund skutecznie windować cenę za swojego pomocnika. Niemiecki klub może być pewny, że tego lata nie sprzeda Anglika zbyt tanio. Od początku faworytów do pozyskania pomocnika było dwóch - Real Madryt i Liverpool FC .

Chętnych nie brakuje, ale Bellingham podobno już wybrał

Do gry w pewnym momencie włączył się również Manchester United , który ma posiadać pewną " kartę atutową " w wyścigu po pomocnika BVB . Chodzi o osobę Matta Hargreavesa , który pełni funkcję dyrektora ds. marketingu sportowego marki Adidas, a Manchester United w ubiegłym miesiącu powierzył mu główną rolę zespole rekrutacyjnym przed letnim oknem transferowym. Hargreaves już wcześniej współpracował m.in. właśnie z Judem Bellinghamem i miałby pomóc " Czerwonym Diabłom " ściągnąć go na Old Trafford. Wszystko wskazuje jednak na to, że również ten atut okaże się niewystarczający.

Jude Bellingham bowiem miał już podjąć decyzję co do swojej najbliższej przyszłości. Jego kontrakt z Borussią Dortmund obowiązuje do 30 czerwca 2025, lecz prawdopodobnie właśnie teraz opuści Signal Iduna Park. Nie podąży jednak tą samą ścieżką co jego rodak Jadon Sancho czy Norweg Erling Haaland i nie przeniesie się do klubu Premier League. Anglik chce zamienić Borussię Dortmund na Real Madryt i właśnie tego transferu możemy spodziewać się w trakcie letniego okna transferowego.