"Byłem bardzo szczęśliwy, że trafiłem do Barcelony, miałem tam niesamowitych kolegów. Wiele się nauczyłem od każdego trenera, chociaż czasami nie grałem, a to było trudne do zniesienia. Nie nazwałbym tego okresu katastrofą, ponieważ strzelałem około 20 goli w sezonie. Jestem bardzo dumny, że grałem w Barcelonie" - powiedział Francuz.

Griezmann w pierwszym sezonie na Camp Nou zdobył 15 goli we wszystkich rozgrywkach, w drugim już 20, czyli rzeczywiście, liczbowo nie było tak źle.



Przed obecnym sezonem został jednak wypożyczony z powrotem do byłego klubu.



"Obawiałem się o to, jak kibice Atletico mnie przyjmą. Wiem, że zanotowałem słaby start, ale wiedziałem też, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to zmienić i jak dotąd wszystko idzie naprawdę dobrze. To prawda, że Diego Simeone mi ufa, klub też. Moja żona jest szczęśliwa, dzieci też, więc i ja jestem" - dodał 30-letni snajper.



Griezmann w tym sezonie w 15 meczach we wszystkich rozgrywkach strzeli pięć goli.

Reklama

Zdjęcie Antoine Griezmann / AFP

Pawo