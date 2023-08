Gwiazdor już w Paryżu. Barcelona traci kluczowego gracza tuż przed startem sezonu

Ousmane Dembele udał się w czwartek na testy medyczne do Paryża. To ostatni etap finalizacji jego transferu z Barcelony do Paris Saint-Germain. Jeśli stan zdrowia zawodnika nie będzie budził zastrzeżeń, obie strony złożą podpis na kontrakcie ważnym do 30 czerwca 2028 roku. Kwota transakcji - przewidziana w klauzuli odstępnego - wyniesie 50 mln euro. Pogłoski o przeprowadzce w przeciwnym kierunku Neymara? Mają bardzo niewiele wspólnego z rzeczywistością.