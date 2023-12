Gwiazdor Barcelony wyjechał za granicę. Miał bardzo ważny powód

Ter Stegen udał się do Francji w towarzystwie klubowego lekarza Ricarda Pruny , który chciał być jak najbliżej Niemca podczas całego procesu leczenia. Nie była to operacja powodująca komplikacje, dlatego Niemiec będzie mógł bez problemów rozpocząć rehabilitację w Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Ter Stegen opuścił trzy ostatnie mecze "Dumy Katalonii", ale do końca nie wiadomo, jak długo potrwa jego rehabilitacja, dojście do pełnej sprawności i powrót do gry. Z jednej strony pojawia się w tym względzie styczeń, ale bardziej prawdopodobne jest, że Niemiec będzie do dyspozycji Xaviego na 1/8 finału Ligi Mistrzów, która odbędzie się w lutym.