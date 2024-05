FC Barcelona. Marc-Andre ter Stegen osiągnął wiele sukcesów

Niemiec ma jeszcze cztery lata ważny kontrakt z Barceloną i nic nie wskazuje na to, żeby miał go nie wypełnić.

FC Barcelona. Xavi: Ten projekt musi być kontynuowany

"W trakcie naszego spotkania jasno stwierdziliśmy, że stabilność jest podstawą w przypadku udanych projektów, szczególnie w przypadku tego projektu. Rozumiemy to w ten sam sposób, nasz trener zawsze myśli o tym, co najlepsze dla Barcelony. To wspaniała wiadomość, że Xavi kontynuuje swoją pracę, a zespół, który się konsoliduje, złożony z bardzo młodych ludzi, potrzebuje tej stabilności. Xavi jest punktem odniesienia dla młodych zawodników. Widzimy to. Dziś jestem szczególnie szczęśliwy, że zarząd jednomyślnie poparł tę decyzję - przyznał potem Laporta.