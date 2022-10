Gwiazdor Barcelony otoczony przez fanów. Nagle pojawił się straszny krzyk

Film z wydarzenia opublikował portal El Golazo de Gol. Kibice zebrali się tłumnie i otoczyli samochód wyjeżdżającego Araujo, prosząc o zdjęcia i autografy. Urugwajczykowi zależało na tym, by wyjechać z ośrodka imienia Joana Gampera i bardzo powoli poruszał się do przodu. Fani bardziej zwracali uwagę na niego niż własne bezpieczeństwo i skończyło się to nie za miło dla jednej z fanek.

Ronald Araujo nieumyślnie kontuzjował jedną z fanek

Na nagraniu w pewnym momencie słychać przeraźliwy krzyk bólu, po tym, jak Araujo nieumyślnie najechał samochodem na stopę jednej z fanek. Po jego reakcji widać było spory szok. Po tym wydarzeniu fani wreszcie się rozeszli, robiąc piłkarzowi miejsce do wyjazdu, a zranioną fanką zaopiekowała się stadionowa ochrona, która wezwała niezbędną pomoc.

Araujo od września jest poza grą, z powodu kontuzji odniesionej w meczu reprezentacji Urugwaju z Iranem. Stoper udał się na operację do Finlandii, gdzie pod okiem doktora Lasse Lempainena pomyślnie przeszedł operację przywodziciela w prawym udzie.

Piłkarz walczy z czasem, by zdążyć na nadchodzący mundial. Dyrektor urugwajskiej kadry, Jorge Giordano, powiedział w hiszpańskich mediach, że w sztabie reprezentacji panuje przekonanie, że Araujo będzie w stanie wystąpić w Katarze. Urugwaj znalazł w grupie H z Portugalią, Koreą Południową i Ghaną.