Gwiazda Realu z... galaktyczną ofertą z Arabii. Jest reakcja, to już jasne

Letnie okienko transferowe zostało już zamknięte we wszystkich czołowych ligach Europy, natomiast przed nami jeszcze kilka dni emocji związanych z potencjalnymi hitowymi przenosinami do Arabii Saudyjskiej. Co ciekawe w orbicie zainteresowań szejków, po Karimie Benzemie, znalazł się kolejny gracz Realu Madryt - David Alaba. Austriakowi obiecano wręcz góry pieniędzy - i na jego reakcję nie trzeba było długo czekać, choć na Bliskim Wschodzie spodziewano się zdecydowanie innej odpowiedzi...