Przygoda Belga z ekipą Królewskich to ciągłe pasmo kontuzji i występów poniżej oczekiwań, które był ogromne, gdy trafiał on na Estadio Santiago Bernabeu latem 2019 roku . Hazard przychodził bowiem do Madrytu za około 115 milionów euro jako niekwestionowana gwiazda Chelsea i całej Premier League, po latach spekulacji na temat jego przenosin.

Co dalej z karierą Edena Hazarda? Media: Zastanawia się nad zakończeniem kariery

Kontrakt Belga wygasa wraz z końcem przyszłego sezonu i mimo że Real bardzo chętnie skorzystałby z ostatniej okazji, by zarobić na jego transferze, on sam zamierza wypełnić go do końca. Według informacji przekazanych przez hiszpański serwis "Relevo" 32-latek zastanawia się nad swoją przyszłością i chociaż nie planuje zamykać się na oferty "nie do odrzucenia" ze Stanów Zjednoczonych, czy krajów arabskich, bierze również pod uwagę zakończenie piłkarskiej kariery.