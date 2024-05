Gwiazda Realu Madryt kończy karierę, kibice poruszeni. Pożegnanie na Bernabeu

Również w drugiej połowie świeżo upieczeni mistrzowie Hiszpanii nie narzucali wysokiego tempa. To Betis był groźniejszy, stworzył sytuacje, które mieli Ayoze Perezowi, Juanowi Mirandzie i Ez Abde. To, co najważniejsze, stało się w 85. minucie, gdy Carlo Ancelotti zdjął z boiska Kroosa. Niemiecki pomocnik jeszcze chwilę wcześniej uderzał z rzutu wolnego, ale przyszedł czas, by powiedzieć "pas". Powoli zszedł z murawy, a wszyscy widzowie na Bernabeu zgotowali mu owację na stojąco. Po ostatnim gwizdku był podrzucany przez kolegów z drużyny (wideo poniżej).

