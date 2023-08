Przeciąganie liny w sprawie Kyliana Mbappe między Realem Madryt a Paris Saint-Germain na dobrą sprawę rozpoczęło się wiosną 2021 roku - wówczas to bowiem ważyły się losy ewentualnego przedłużenia kontraktu Francuza z "Les Parisiens", a do prolongaty faktycznie koniec końców doszło.

Jak jednak wyszło potem na jaw, nowa umowa będzie ważna tylko do czerwca 2024 roku, a potem ewentualna dalsza współpraca z PSG w następnej kampanii będzie zależeć już tylko od decyzji samego zawodnika. Ten zaś nie kwapi się na razie do tego, by wiązać się z ekipą z Parc des Princes na jeszcze dłużej.