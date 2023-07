Gwiazda Realu bez litości dla Barcelony. Wystarczyło parę słów, nowy "cios"

FC Barcelona oraz Real Madryt - co oczywiste - rywalizują ze sobą nie tylko bezpośrednio na piłkarskich boiskach, ale i w zaciszach gabinetów, walcząc między sobą o kolejne wielkie transfery. Najnowszym przykładem tego typu starć jest sprawa Ardy Gulera - turecki pomocnik przez długi czas przypisywany był do przenosin do "Blaugrany", natomiast ostatecznie zdecydował się na podpisanie umowy z "Królewskimi". Z całej tej okazji skorzystał Vinicius Junior, który w nieco zawoalowany sposób postanowił dopiec rywalom z Katalonii.