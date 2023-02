Gwiazda FC Barcelona podjęła decyzję co do przyszłości. Czuje wściekłość

Największe kluby świata ustawiły się w kolejce, by kupić Ansu Fatiego - młodą gwiazdę FC Barcelona. A kwoty oferowane za tego zawodnika oscylują w okolicach 100 mln euro. Wciąż potrzebująca pieniędzy drużyna z Barcelony ma wyjątkowo pożądanego piłkarza, który podjął decyzję co do swojej przyszłości.