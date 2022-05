Gwiazda "Barcy" wskazała faworyta do Złotej Piłki. "Lewy" pominięty

Rozgrywki Primera Division wielkimi krokami zbliżają się ku końcowi - przyszedł więc czas pewnych podsumowań. Dani Alves, obrońca FC Barcelona, udzielił wywiadu dziennikowi "Marca", w którym opowiedział nieco m.in. o pracy z Xavim w roli trenera i o tym, że z chęcią kontynuowałby swoją przygodę na Camp Nou. Najciekawszy okazał się jednak fragment dotyczący rywalizacji o Złotą Piłkę.

Na pytanie dziennikarza o to, czy wręczyłby w najbliższym czasie nagrodę Karimowi Benzemie, Alves zupełnie szczerze przyznał, że zawodnik Realu ma spore szanse na ten laur - jest jednak pewien warunek, którego zresztą łatwo się domyśleć.



"Ma wszelkie szanse, by ją zdobyć, ze względu na to, co obecnie wyczynia. Jednakże to Liga Mistrzów będzie tu miała duży wpływ" - opowiada piłkarz.

"Jeśli ją wygra, stanie się poważnym kandydatem, chociaż w grze znajdują się też inne nazwiska - mowa o piłkarzach Manchesteru City, Liverpoolu i innych" - stwierdził. Te słowa mogą nieco zasmucić fanów Roberta Lewandowskiego, ponieważ Alves zdaje się nie widzieć Polaka w najściślejszym gronie faworytów.

Jak skwitował 39-letni Brazylijczyk, Benzema zasługuje na ZP, bo zabrał swoją drużynę "w miejsca, w których wcześniej nie była - pod względem gry i innych aspektów". Z tą opinią trudno się nie zgodzić.



Karim Benzema strzela jak na zawołanie. Fantastyczny sezon

Karim Benzema już w tym momencie ma na swoim koncie 26 goli i 11 asyst w hiszpańskiej ekstraklasie, z kolei w Lidze Mistrzów uzbierał na razie 15 bramek i dwie asysty. W obu przypadkach znajduje się na czele tabeli strzeleckiej.

Czy Francuz faktycznie otrzyma ZP? O tym przekonamy się pod koniec roku.

