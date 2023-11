Gwiazda Barcelony na wylocie. Wstrząs wokół Lewandowskiego wciąż możliwy

Raphinha latem 2022 roku był częścią wielkiej transferowej ofensywy FC Barcelona, podczas której do klubu trafili również m.in. Robert Lewandowski, Jules Kounde czy nieobecni już w "Blaugranie" Franck Kessie oraz Hector Bellerin. Na razie zapowiada się przy tym na to, że Brazylijczyk niebawem pójdzie w ślady dwóch ostatnich dżentelmenów i zmieni otoczenie.

Reprezentant "Canarinhos" bowiem jak dotychczas zawodził pokładane w nim nadzieje - z gracza niegdyś będącego siłą napędową Leeds United stał się on futbolistą, który bardzo często zalicza bezbarwne występy - i najwidoczniej w "Dumie Katalonii" kończy się już co do niego cierpliwość.

FC Barcelona nie chce już Raphinhi. Wielka obniżka dla gigantów

Według portalu footballtransfers.com "Barca" wyceniła Raphinhę na konkretną kwotę - dokładnie 70 mln euro - i będzie jeszcze w styczniu szukać szansy na sprzedanie skrzydłowego. W gronie potencjalnych nowych pracodawców piłkarza znalazły się drużyny saudyjskie, ale również i ekipy z Anglii, takie jak Newcastle United, Manchester United, Arsenal czy Chelsea.

Jest jednak co najmniej jeden problem - sam zawodnik ma być mocno oporny co do kwestii odejścia, a jego kontrakt w teorii obowiązuje aż do 2027 roku. Co więcej, obecna za niego jest promocyjna (wcześniejsze 100 mln zdecydowanie odrzuciło "Kanonierów" i "Sroki"), natomiast nawet mimo tego w FCB zakładają, że jakikolwiek ruch w sprawie będzie możliwy mimo wszystko dopiero latem.

Raphinha uruchomi reakcję łańcuchową? Robert Lewandowski musi się przyglądać

Gdyby jednak sprawy przyspieszyły i Raphinha został sprzedany już w zimowym okienku transferowym, to byłaby to zapewne istotna informacja chociażby dla... Roberta Lewandowskiego. Po pierwsze oczywiście dlatego, że straciłby kompana z ataku, po drugie... cała akcja zwiększyła by szansę na to, że w "Barcy" zjawiłby się jego następca i konkurent.

Mowa tu o młodym Vitorze Roque, którego transfer po Nowym Roku był jak dotychczas blokowany przez trudną sytuację finansową "Blaugrany". W klubie niby prysły nadzieję związane z tym, że wzmocnienia będzie można dokonać przed latem, ale miliony za Raphinhę oraz zwolnione miejsce na liście płac mogłyby tu jeszcze namieszać...

Primera Division. Rayo kolejnym rywalem Barcelony

FC Barcelona tymczasem powoli zbliża się do kolejnego wyzwania - 25 listopada, po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej, zagra w Madrycie z Rayo Vallecano. Jeśli "Duma Katalonii" chce marzyć jeszcze o kolejnym mistrzostwie i prześcignięciu Girony oraz Realu Madryt, to z całą pewnością nie może się tu potknąć.

Raphinha / AFP

Robert Lewandowski (FC Barcelona) / Pau BARRENA / AFP / AFP