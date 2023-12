Gwiazda Barcelony "do odstrzału"? Duży zwrot akcji, wystarczyła chwila

Jest pewne prawdopodobieństwo, że FCB ostatecznie rozstanie się z Clementem Lengletem , który co prawda powinien do końca sezonu pozostać na wypożyczeniu w Aston Villi, ale mógłby również trafić do Milanu, zamiast chociażby Jakuba Kiwiora . Niedawno do tego wszystkiego pojawiła się kolejna zaskakująca informacja...

Alejandro Balde poza FC Barcelona? Nie tak prędko...

Agent futbolisty, Jorge Mendes , odwiedził nawet Katalonię, by wybadać nastroje u swego podopiecznego i w jego najbliższym środowisku. Boczny obrońca ma być jednak niezmiennie szczęśliwy w swoim obecnym klubie, zresztą w ostatnich dwóch meczach znów zapisał na swym koncie grę od pierwszego do ostatniego gwizdka.

Pytanie, co zrobi "Barca"? To spory zwrot akcji, natomiast nie wydaje się, aby jakakolwiek oferta skusiła obecnie zarząd do pozbycia się mocno perspektywicznego zawodnika, który dodatkowo naprawdę niedawno - bo we wrześniu - przedłużył kontrakt do 2028 roku.