​Guillem Balague to hiszpański dziennikarz, autor jedynej biografii Leo Messiego zaakceptowanej przez piłkarza i jego rodzinę. Dziś w wywiadzie udzielonym specjalnie Interii. Rozmawia z nim nasz korespondent Sergio Levinsky.

Guillem Balague nie jest jednym z wielu dziennikarzy. Moim zdaniem to najlepszy sportowy dziennikarz freelancer wśród wszystkich mówiących po hiszpańsku. Autor kilku wartych przeczytania książek: "Sezon na Krawędzi. Portret Liverpoolu Rafy Beniteza" (tytuł oryginału: Season of the Brink, a Portrait of Rafael Benítez's Liverpool), "Pep Guardiola, inna forma zwycięstwa" (Pep Guardiola, la otra forma de ganar), biografia Cristiano Ronaldo i "Jakiś Nowy Świat" (Un Mundo Nuevo) o pracy Mauricio Pochettino w Tottenham.

Balague napisał również książkę "Messi", uznaną za najpełniejszą i najbardziej dogłębną analizę argentyńskiego piłkarza, zdobywcy sześciu Złotych Piłek. Jest to jedyna pozycja - ze wszystkich, które o nim powstały - którą zaakceptował sam Messi a także jego rodzina i którą przetłumaczono na wiele języków świata.

Sergio Levinsky: Jak w kilku słowach zdefiniowałby pan postać Lionela Messiego?

Guillem Balague: - Niemożliwa do skopiowania doskonałość, od której można się bardzo dużo nauczyć i która zostawia po sobie ślad podobny do tego, jaki zostawili John Lennon czy Pablo Picasso.

Jakie jest pana najważniejsze doświadczenie z czasów pisania książki o Messim? Co było największym zaskoczeniem? O czym pan nie wiedział, a wydało się potem bardzo ważne?

- Po pierwsze uważam, że to była pierwsza, bardzo dogłębna analiza piłkarza i to zrobiona z kilku różnych punktów widzenia. Messi miał wtedy 27 lat i mogliśmy przeanalizować jego pochodzenie, co dla mnie było bardzo ważnym tematem. To nie to samo, jeśli rodzisz się w Australia czy w Argentynie. I to był nasz punkt wyjścia. Jego ojciec powiedział mi, że niektóre rzeczy z życia Messiego zostały źle wyjaśnione i że nadszedł czas, aby opowiedzieć historię tak, jak naprawdę się ona wydarzyła. I pokazać, jaką drogę przeszedł. Wyjaśnić, że droga każdego piłkarza jest pełna przeszkód, które trzeba pokonać. Tylko niektórzy są w stanie to zrobić, a przy okazji - tak jak Messi - podbić kilka światów. W jego przypadku był to świat młodzieżowego futbolu w Argentynie, młodzieżowego futbolu w Hiszpanii i świat zawodowego futbolu w Europie.

W książce podkreśla pan, że talent to przede wszystkim rzetelna praca i dyscyplina. Ile jest w Messim naturalnego talentu, a ile wypracowanego?

- Można powiedzieć, że urodził się z niesamowitą zdolnością do panowania nad emocjami, do szybkiego reagowania - cechy, które z biegiem lat udoskonalił. Również z możliwością obiektywnej i bardzo precyzyjnej oceny swoich możliwości fizycznych. W tym wypadku bardzo nad tym pracował, ale też część tych cech została mu po prostu dana. Można powiedzieć, że ma zdolność - podobnie jak bohaterowie Matrixa - widzenia w zwolnionym tempie tego, co inni widzą z prędkością 200 kilometrów na godzinę. Dzięki temu łatwiej mu przychodzi podejmowanie decyzji i bycie konsekwentnym. Na przykład kiedy postanawia: "A teraz poprawię sposób strzelania rzutów wolnych". Robi to i ma świetne rezultaty, najlepsze w historii. Po prostu ma niesamowity talent komunikowania się z piłką.