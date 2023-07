Zawodnik łączony był przez długi czas przede wszystkim z przenosinami do jednego z klubów występujących na co dzień w saudyjskiej lidze. Gdy jednak okazało się, że Lionel Messi , a więc wielki przyjaciel Busquetsa, nie przeniesie się na Bliski Wschód, sytuacja mocno się skomplikowała. Po podpisaniu przez Argentyńczyka kontraktu z Interem Miami stało się natomiast jasne, że to właśnie klub z MLS jest teraz faworytem do pozyskania doświadczonego pomocnika. Na oficjalny komunikat nie musieliśmy zbyt długo czekać . Dzień po oficjalnym podpisaniu kontraktu przez Messiego klub ogłosił także pozyskanie Busquetsa . Kolonia przyjaciół Messiego w Miami zwiększa się więc w szybkim tempie.

FC Barcelona: Oriol Romeu zastąpi Sergio Busquetsa?