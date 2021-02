To był prawdziwy piłkarski thriller! FC Barcelona wywalczyła awans do półfinału Pucharu Hiszpanii, choć do 88. minuty przegrywała z Granadą 0-2. Jeszcze przed upływem drugiej połowy zdołała jednak doprowadzić do wyrównania, a w dogrywce nie dała już szans rywalom, ostatecznie zwyciężając 5-3.

Gospodarze objęli prowadzenie w 33. minucie po fatalnym błędzie defensywy Barcelony. Katalończycy po odzyskaniu piłki spokojnie rozgrywali ją w okolicach własnego pola karnego, co zakończyło się stratą. Wykorzystał to Alberto Soro, który przejął piłkę i dograł ją w pole karne, a Kenedy dał Granadzie prowadzenie.



Tuż po przerwie obrona "Barcy" ponownie została zaskoczona, tym razem po błyskawicznej kontrze gospodarzy. Roberto Soldado otrzymał długie podanie i od połowy boiska samotnie mknął na bramkę "Blaugrany". W tak dogodnej sytuacji nie mógł się pomylić i dał Granadzie dwubramkowe prowadzenie.

Gdy podopieczni Diego Martineza mieli już prawo myśleć o powrocie do szatni i świętowaniu zwycięstwa, Barcelona ruszyła do ataku.



W 88. minucie Leo Messi zacentrował w pole karne, a Antoine Griezmann trafił w słupek. Francuz miał jednak na tyle szczęścia, że piłka odbiła się jeszcze od bramkarza i zatrzepotała w siatce. W drugiej minucie doliczonego czasu gry Messi ponownie dograł do Griezmanna, który tym razem zgrał piłkę głową do Jordiego Alby, a ten dopełnił formalności, doprowadzając do dogrywki.

Dodatkowe 30 minut lepiej rozpoczęła Barcelona - w 100. minucie gola strzelił Griezmann. Granada odpowiedziała jednak po trzech minutach. Rzut karny - podyktowany po faulu Serginio Desta - pewnie wykorzystał Fede.

Barcelona nie miała jednak zamiaru czekać na rzuty karne. W 108. minucie prowadzenie dał "Dumie Katalonii" Frenkie de Jong, a pięć minut później padła bramka, będąca prawdziwą ozdobą tego szalonego meczu. Griezmann dośrodkował w pole karne, po czym Alba huknął z woleja pod poprzeczkę, kompletując dublet. W ten sposób "Barca" wywalczyła awans do półfinału Pucharu Hiszpanii.



Hiszpania - Puchar Króla

2021-02-03 21:00 | Stadion: Estadio Nuevo Los Cármenes | Arbiter: José María Sánchez Martínez Granada CF FC Barcelona 3 5 PO DOGRYWCE Kenedy 33' Soldado 47' Fede Vico 103' A. Griezmann 88',100' Jordi Alba 90',113' F. de Jong 108'

3 5 Granada CF FC Barcelona ter Stegen Roberto Araújo Umtiti Alba 2 de Jong Pedri Busquets Trincão Messi Griezmann 2 Escandell Díaz Duarte Sánchez Neva Eteki Puertas Kenedy Montoro Soro Soldado SKŁADY Granada CF FC Barcelona Aarón Escandell Banacloche Marc-André ter Stegen 46′ 46′ Víctor David Díaz Miguel 57′ 57′ Sergi Roberto Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte Ronald Federico Araújo da Silva 77′ 77′ Germán Sánchez Barahona 64′ 64′ Samuel Umtiti Carlos Neva Tey 90′, 113′ 90′, 113′ 103′ 103′ Jordi Alba 29′ 29′ 105′ 105′ Yan Brice Eteki 108′ 108′ Frenkie de Jong 80′ 80′ José Antonio Rodríguez Díaz 105′ 105′ Pedro González López 33′ 33′ 46′ 46′ Robert Kenedy Nunes do Nascimento 76′ 76′ Sergio Busquets 90′ 90′ Angel Montoro Sanchez 63′ 63′ Francisco António Machado Mota Castro Trincão 58′ 58′ Alberto Soro Álvarez 25′ 25′ Lionel Messi 47′ 47′ 90′ 90′ 66′ 66′ Roberto Soldado 88′, 100′ 88′, 100′ Antoine Griezmann REZERWOWI Rui Tiago Dantas da Silva Norberto Murara Neto 46′ 46′ Dimitri Foulquier Arnau Tenas Ureña 105′ 105′ Patricio Nehuen Pérez 57′ 57′ Sergiño Gianni Dest José Sánchez Martínez 105′ 105′ Clément Nicolas Laurent Lenglet 80′ 80′ 119′ 119′ Jesús Vallejo Lázaro Óscar Mingueza García 58′ 58′ 103′ (k.) 103′ (k.) Federico Vico Villegas Miralem Pjanić 46′ 46′ Darwin Daniel Machís Marcano 76′ 76′ Ricard Puig Martí Jorge Molina Vidal 64′ 64′ Martin Braithwaite Christensen 66′ 66′ Luis Javier Suárez Charris 63′ 63′ Ousmane Dembélé

STATYSTYKI Granada CF FC Barcelona 3 5 Posiadanie piłki 21,3% 78,7% Strzały 10 37 Strzały na bramkę 7 25 Faule 14 6 Spalone 5 2

