Gracz Realu Madryt stworzył małe imperium

Vinicius junior udanie zaczął obecny sezon w Realu Madryt. Ma już na koncie pięć bramek, a do tego asysty. Co ciekawe, jak poinformował brazylijski portal "O Globo", piłkarz "Królewskich" stworzył na potrzeby rozwoju swojej kariery małe imperium, zatrudniając aż 39 osób, z czego 12 - na wyłączność. Cała ta armia pracuje nie tylko nad karierą zawodnika, ale też pomaga mu w sferze prywatnej.

Vinicius junior i jego armia pomocników

Część osób z tej ekipy jest odpowiedzialna za dietę zawodnika. Specjalne menu dla Brazylijczyka, uwzględniające zapotrzebowanie dietetyczne zawodowego sportowca, przygotowuje ponoć francuski kucharz. Vinicius ma również prywatnego speca od przygotowania fizycznego, z którym pracuje głównie nad profilaktyką urazów.

To dalece nie koniec. Do tego dochodzą m.in. prawnicy, zajmujący się rozwojem kariery gracza, asystenci do spraw finansów. W całym tym sztabie znalazło się nawet miejsce dla prywatnego fotografa.

Wielu ekspertów przekonuje, że taka liczba osób zatrudnionych przez piłkarza do wspierania jego kariery to dowód na wielki profesjonalizm zawodnika Realu Madryt.

