Gracz "Barcy" wziął udział w wypadku drogowym. W jego auto wjechał motocyklista

Ansu Fati miał wypadek. Piłkarz Barcelony raczej jedynie najadł się strachu

Mężczyzna trafił do szpitala, ale patrząc po kontekście raczej nic więcej mu (na całe szczęście) nie dolega. Ansu Fati miał później zresztą odwiedzić poszkodowanego w lecznicy i postanowił być z nim w kontakcie przez cały najbliższy tydzień.

MŚ Katar 2022. Ansu Fati powalczy wraz z Hiszpanią w bardzo ciekawej grupie

Tymczasem już niebawem rozpoczną się mistrzostwa świata 2022 w Katarze , na których młody futbolista będzie mieć szansę zmierzenia się z Kostarykańczykami, Niemcami i Japończykami - to właśnie będą rywale ekipy "La Furia Roja" w turniejowej grupie E.

Ansu Fati to wychowanek Barcelony, choć w dzieciństwie miał też epizod gry w szkółce Sevilli. W bieżącej kampanii zdobył on dla "Dumy Katalonii" łącznie trzy bramki i odnotował trzy asysty. Jego obecna umowa ważna będzie do końca czerwca 2027 roku.