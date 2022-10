Gracz "Barcy" mocno oskarżył klub. "Kampania rozpowszechniania kłamstw"

FC Barcelona w niedzielne popołudnie musiała uznać wyższość swoich największych rywali z Realu Madryt - w słynnym na cały świat "El Clasico" ekipa ze stolicy Hiszpanii zwyciężyła bowiem 3-1 po bramkach Benzemy, Valverde i Rodrygo. Honorowe trafienie dla "Dumy Katalonii" zaliczył Ferran Torres, zresztą po asyście Roberta Lewandowskiego.

Frenkie de Jong zagrał w "El Clasico" od pierwszego gwizdka. Ważny moment dla Holendra

W pierwszym składzie "Blaugrany" - poniekąd zaskakująco - wyszedł Frenkie de Jong, który ostatnio coraz częściej musi odnajdować się zaledwie w roli rezerwowego. Co ciekawe zdaniem prasy od tego, czy otrzyma szanse na grę od pierwszych minut z Realem, Holender miał po części uzależnić swoją decyzję na temat dalszego pozostania na Camp Nou.

Reklama

Po wszystkich doniesieniach dotyczących futbolisty naprawdę trudno stwierdzić, jakie dokładnie relacje panują między nim, a resztą zespołu czy klubowym zarządem. Jedno jest pewne: ostatni wywiad de Jonga dla holenderskiej telewizji NOS stanowi kolejne wbicie kija w mrowisko.

25-latek we wspomnianej rozmowie odniósł się między innymi do kwestii swoich zarobków w Barcelonie - i w jego słowach można poczuć irytację z powodu tego, że - jego zdaniem - przekaz medialny w całej sprawie zdecydowanie odbiega od rzeczywistości.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Real Madryt – FC Barcelona 3-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sport) Eleven Sports

Frenkie de Jong: FC Barcelona rozpowszechniała kłamstwa o mojej pensji

"Nie sądzę, by tak było" - powiedział piłkarz w odpowiedzi na pytanie, czy faktycznie po odejściu Leo Messiego stał się najlepiej opłacanym graczem "Barcy". "Zrobiono kampanię. Sam nie pisnąłem ani słowa, ale klub, albo media powiązane z klubem, rozpowszechniały kłamstwa, sporo informacji było nieprawdziwych" - orzekł pomocnik.

"W ciągu pierwszych trzech lat, w których tu grałem, zgadzałem się na (tymczasową - dop. red.) obniżkę pensji. Te pieniądze w końcu muszą do mnie wrócić, łącząc się z podstawową wypłatą, więc ta oczywiście będzie wyglądać na większą. Myślę, że sporo osób tego nie rozumie, natomiast liczby, które przedstawiają media, są nieprawdziwe" - podkreślił.

Jednocześnie de Jong dosyć ostrożnie wypowiedział się na temat kontynuacji współpracy z FCB. "Wszystko zależy od tego, czego chce klub i czego będę chcieć ja. Pragnę odgrywać rolę, która najlepiej pasuje do moich mocnych stron i w której wydobywam ze siebie to, co najlepsze" - skwitował. Zarząd zdaje się jednak coraz mocniej skłaniać się ku pożegnaniu...

Frenkie de Jong kosztował FC Barcelona sporą sumę

Frenkie de Jong do FC Barcelona trafił latem 2019 roku z Ajaksu Amsterdam - kosztował wówczas drużynę z Camp Nou 86 mln euro. W obecnym sezonie rozegrał jak dotychczas 11 spotkań, w których strzelił jedną bramkę - pokonał on golkipera Cadizu w ligowym meczu wygranym przez "Dumę Katalonii" 4-0.

Zobacz także: Specyficzna sytuacja. Robert Lewandowski... nie otrzymał noty za El Clasico