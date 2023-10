Gracz Barcelony zrugał fanów... i się zaczęło. Błyskawiczna reakcja

Kwestia przeniesienia się Joao Cancelo do FC Barcelona była jedną z tych spraw, które najmocniej rozpalały wyobraźnie kibiców "Dumy Katalonii" poprzedniego lata. Ostatecznie całą operację udało się dopiąć, a Portugalczyk przeniósł się do Hiszpanii z Manchesteru City na zasadzie wypożyczenia trwającego do końca czerwca 2024 roku.

Gwiazda Barcelony szeroko krytykowana. Skąd taka reakcja piłkarza?

Portugalczyk przy tym w komentarzu na Instagramie wytłumaczył dokładnie swoje zachowanie - jak bowiem stwierdził, miał on bowiem do czynienia nie ze "zwyczajnymi" sympatykami, a osobami, które... czerpią korzyści ze sprzedaży autografów.

Joao Canelo się broni: Ci ludzie nie znają granic

"W związku z wypisywanymi tu głupotami mam kilka rzeczy do powiedzenia. To nie są kibice, to 20-letnie "dzieci", które są tam codziennie, albo pod ośrodkiem treningowym, albo gdy jestem z córką w parku, albo kiedy jem kolację z dziewczyną (na mieście - dop. red.). Proszą o podpisy na naklejkach albo koszulkach, żeby je potem sprzedać. To się dzieje dzień w dzień i to zawsze są ci sami ludzie" - stwierdził.