W sobotę najszczęśliwszymi kibicami piłkarskimi w Polsce mogli być sympatycy FC Barcelona. Nie dość bowiem, że "Duma Katalonii" rozbiła w "El Clasico" Real Madryt, zwyciężając na Estadio Santiago Bernabeu aż 4:0, to jeszcze pierwszoplanowym bohaterem widowiska został nasz reprezentant - Robert Lewandowski. 36-latek strzelił dwa gole otwierające wynik spotkania i po końcowym gwizdku sędziego to właśnie do jego rąk trafił tytuł MVP.

