Gol Realu w pierwszej minucie, a potem wielkie nerwy! Mbappe odpowiedział Lewandowskiemu

Real Madryt - Deportivo Alaves: Przebieg i wynik pierwszej połowy meczu 7. kolejki Primera Division

Spotkanie rozpoczęło się od ofensywy Realu i... zdobycia błyskawicznej bramki . Po zaledwie kilkudziesięciu sekundach Lucas Vazquez trafił do siatki, a poprzedził to rajd Viniciusa Juniora, który został obsłużony kapitalnym, bardzo długim podaniem. Było 1:0 dla "Królewskich" .

Pewien impas został w końcu przełamany w 22. minucie - wówczas to do bramki strzałem po ziemi trafił właśnie Mbappe - problem był jednak w tym, że... był on na spalonym w momencie, gdy podanie w jego stronę posyłał Jude Bellingham . Tym samym radość na trybunach Santiago Bernabeu była naprawdę krótka.

W okolicach 30. minuty doszło do dosyć kontrowersyjnej sytuacji - Vinicius po kolejnym rajdzie padł w polu karnym w wyniku starcia z jednym z rywali, natomiast nie odgwizdano tu karnego. Reprezentant "Canarinhos" obejrzał za to... żółty kartonik za dyskutowanie z głównym rozjemcą starcia, Alejandro Munizem Ruizem.

Real Madryt - Deportivo Alaves: Przebieg i wynik drugiej połowy meczu 7. kolejki Primera Division

Dopiero w 70. minucie "El Glorioso" sprawiło poważniejsze kłopoty oponentom - wyniknęły one jednak po prostu z niezrozumienia między Courtoisem a Ruedigerem po tym, jak w głąb "szesnastki" powędrowało dośrodkowanie. Nie miało to jednak poważniejszych konsekwencji.

Gdy mecz powoli zbliżał się do swojego końca, pojawiła się pewna sędziowska kontrowersja - Endrick kopnął bowiem jednego z rywali gdy ten nie miał piłki przy nodze, natomiast sędzia ocenił tę sytuację na żółtą kartkę, choć wydawała się ona co najmniej "pomarańczowa".

Szybko jednak zapomniano o sprawie, bo to, co stało się wkrótce potem, wywróciło spotkanie do góry nogami. W 85. minucie Carlos Benavides Protesoni popisał się fantastycznym strzałem zza pola karnego, które po obiciu słupka wpadło do siatki. Dwie minuty później ten sam gracz z kolei posłał doskonałe podanie do nieupilnowanego Kike Garcii, który również zdołał oszukać Courtoisa. Z 3:0 zrobiło się nagle 3:2.