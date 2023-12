Główny rywal Lewandowskiego podjął decyzję. Teraz będzie jeszcze trudniej

Jude Bellingham na początku listopada zwichnął bark, ale mimo to nie zamierzał odpuszczać i cały czas był gotowy do gry. Pojawiła się jednak opcja, by angielski napastnik teraz poddał się operacji, ale Bellingham nie zdecydował się z niej skorzystać. Napastnik Realu Madryt zabieg planuje najwcześniej po sezonie, a to oznacza, że pozostaje faworytem do odebrania korony króla strzelców La Liga Robertowi Lewandowskiemu.