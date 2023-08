Głośny powrót do Barcelony. Niegdyś wielki talent, będzie częścią rewolucji

Jak pisze "Marca" Deco ma mieć od teraz "absolutną kontrolę" nad pionem sportowym. Wyklarowuje się powoli również to, kto dołączy do Deco. Potwierdzają się doniesienia, o których pisaliśmy już kilka miesięcy temu. Zobacz: Wielki powrót napastnika do Barcelony. I nie chodzi o Leo Messiego . Powrócić do Barcelony ma bowiem Bojan Krkić.