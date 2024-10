Głośno o Szczęsnym i Barcelonie, a teraz takie wieści z Realu. Ancelotti zapowiedział

Wojciech Szczęsny trafił nieoczekiwanie do FC Barcelony nieco ponad miesiąc po ogłoszeniu emerytury - powodem była poważna kontuzja Ter Stegena, a co za tym szło, poszukiwania bramkarza, który byłby w stanie zastąpić go między słupkami Dumy Katalonii. Teraz na podobny problem natknął się Real Madryt. Urazu, który wyklucza go z gry na długi czas, doznał Daniel Carvajal. Pojawiło się pytanie o to, czy uda się kogoś czasowo sprowadzić za niego. Carlo Ancelotti od razu zareagował.