Gigantyczne problemy Barcelony. Lewandowski niczego nie ukrywa, nazwał rzeczy po imieniu

Robert Lewandowski o problemach Barcelony: Zaciągamy ręczny hamulec

- Czasami wydaje mi się, że po zdobytej bramce za bardzo chcemy się cofnąć. Od nas oczekuje się grania ofensywnego, a my zaciągamy lekko ręczny hamulec. Próbujemy kontrolować mecz, ale nie do końca nam to wychodzi. Dopiero po tej czwartej bramce odzyskaliśmy spokój w graniu - oznajmił Lewandowski .

- Pierwsza myśl? Byłem szczęśliwy, że była to bramka, która daje nam prowadzenie w meczu. To nie jest łatwy stadion do grania i do wygrywania. Jesteśmy Barceloną i wymaga się od nas ofensywnego futbolu. A w ostatnim czasie nie wyglądało to najlepiej - przyznał 35-letni snajper.