Gerard Pique pożegnał się z Barceloną, polały się łzy. To koniec ważnego etapu

To koniec ważnego etapu dla Barcelony i Gerarda Pique. Legendarny obrońca "Dumy Katalonii" dość niespodziewanie żegna się z występami w jej barwach i z piłkarską karierą w ogóle. Mecz z Almerią był jego ostatnim na Camp Nou. Kibice i koledzy zgotowali poruszające pożegnanie, a to zarejestrowane zostało przez telewizyjne kamery. Niejednemu łezka w oku się zakręciła. Po spotkaniu Pique chwycił za mikrofon i zwrócił się do fanów.