Zdjęcie roześmianego Hazarda, żartującego z kolegami z Chelsea po porażce Realu Madryt, przelało czarę goryczy wśród kibiców "Królewskich", którzy stracili cierpliwość do ciągle kontuzjowanego piłkarza, niepotrafiącego nawiązać do czasów swojej świetności



To samo miało dotyczyć także działaczy hiszpańskiego klubu. Tuż po tym zdarzeniu media obiegła wiadomość, że Real wystawił Belga na listę transferową. Sporo mówiło się o tym, że 30-latek ma wrócić do Chelsea.

Od tej pory minęło już trochę czasu. "The Blues" triumfowali w Lidze Mistrzów, a sam Hazard odniósł się do wspomnianych plotek.



Eden Hazard nie zamierza odchodzić z Realu Madryt

Mimo nieudanego sezonu skrzydłowy otrzymał powołanie na Euro 2020 i na zgrupowaniu reprezentacji Belgii podczas konferencji prasowej przyznał, że jego przyszłość jest związana z Realem Madryt.



- Wciąż mam trzy lata kontraktu w Realu Madryt, więc powrót do Anglii nie podlega dyskusji - powiedział. - Wszyscy wiedzą, że moje pierwsza dwa lata w Hiszpanii nie były dobre, dlatego chcę udowodnić swoją jakość i zrobię wszystko, by tego dokonać. Biorąc pod uwagę moją sytuację kontraktową, nie widzę takiej opcji, bym mógł odejść z Realu - dodał Belg.



