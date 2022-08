Gdzie oglądać transmisje LaLiga 2022/23? Kiedy gra Barcelona i Lewandowski?

Już od dawna liga hiszpańska nie elektryzowała polskich sympatyków futbolu tak mocno. Wszystko to za sprawą przejścia Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Polski napastnik ma pomóc "Dumie Katalonii" w walce o mistrzostwo. Rozgrywki LaLiga potrwają od 12 sierpnia 2022 roku do 4 czerwca 2023 roku.

LaLiga: terminarz 2022/23. Kiedy gra Barcelona z Robertem Lewandowskim?

To już 92. w historii sezon ligi hiszpańskiej. Dotychczas zmagania zdominowane były przede wszystkim przez Real Madryt i FC Barcelonę. "Królewscy" będą bronić tytułu wywalczonego w rozgrywkach LaLigi w sezonie 2021/2022. Real ma na swoim koncie 35 mistrzostw Hiszpanii, natomiast Barcelona 26. Po raz ostatni "Blaugrana" cieszyła się jednak z tytułu w kampanii 2018/2019, kiedy to w Barcelonie prym wiedli Lionel Messi oraz Luis Suarez. Teraz o powrót "Blaugrany" na tron i bramki dla ekipy z Katalonii ma zadbać Robert Lewandowski, który premierowego gola dla nowej ekipy zdobył w niedzielę 7 sierpnia, w starciu o Puchar Gampera z meksykańskim UNAM Pumas

Mecze LaLigi w sezonie 2022/23 będą rozgrywane od piątku do poniedziałku. Największe hity, czyli wielkie El Clasico pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt zaplanowano na 16 października (mecz na Estadio Santiago Bernabeu) oraz 19 marca (na Camp Nou). Derby Madrytu, czyli starcia Realu z Atletico rozegrane zostaną 18 września (Wanda Metropolitano) i 26 lutego (Estadio Santiago Bernabeu). Derby Barcelony odbędą się 31 grudnia (Camp Nou) i 14 maja (RCDE Stadium)

Liga hiszpańska (LaLiga) - szczegółowy terminarz sezonu 2022/23 dostępny w TYM MIEJSCU.

LaLiga. Kiedy gra Barcelona z Robertem Lewandowskim?

Mecze FC Barcelony i Roberta Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej w sierpniu i wrześniu:

13 sierpnia 21:00 FC Barcelona - Rayo Vallecano (LaLiga)

21 sierpnia 22:00 Real Sociedad - FC Barcelona (LaLiga)

28 sierpnia 19:30 FC Barcelona - Real Valladolid (LaLiga)

4 września 21:00 Sevilla - FC Barcelona (LaLiga)

10 września Cadiz - FC Barcelona (LaLiga)

LaLiga. Najważniejsze mecze Barcelony:



16 października Real Madryt - FC Barcelona (LaLiga)

31 grudnia FC Barcelona - Espanyol (LaLiga)

8 stycznia Atletico Madryt - FC Barcelona (LaLiga)

19 marca FC Barcelona - Real Madryt (LaLiga)

23 kwietnia FC Barcelona - Atletico Madryt (LaLiga)

14 maja Espanyol - FC Barcelona (LaLiga)

Liga hiszpańska. Gdzie oglądać rozgrywki LaLiga i mecze Lewandowskiego w tv i online? (transmisje)

Liga hiszpańska (LaLiga) w sezonie 2022/23 będzie pokazywana przez dwóch nadawców w Polsce. Mecze m.in. Barcelony i Roberta Lewandowskiego można oglądać w tv na kanałach Eleven Sports oraz Canal+. Nadawcy pokażą po pięć meczów każdej kolejki, za wyjątkiem El Clasico, które będzie można obejrzeć zarówno w Eleven Sports, jak i Canal+. Transmisje z rozgrywek LaLiga dostępne także online live stream na Polsat Box Go, elevensports.pl, Canal+online w Playerze. Relacje "na żywo" z wszystkich meczów Barcelony i Roberta Lewandowskiego będzie można śledzić na sport.interia.pl.