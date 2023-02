Gavi wygwizdany przez kibiców. Media w szoku."To nie ma sensu"

Kibice "Dumy Katalonii" mają powody do radości. FC Barcelona wygrała na wyjeździe z Realem Betis 2:1. Dla podopiecznych Xaviego było to czwarte zwycięstwo z rzędu. Do gry wrócił w końcu Robert Lewandowski. Hiszpanie byli zachwyceni Polakiem po meczu. W centrum zainteresowania zagranicznych dziennikarzy znalazł się również inny Gavi. Piłkarz został wygwizdany przez fanów rywali. Media zastanawiają się, dlaczego doszło do czegoś takiego.