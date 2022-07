Gareth Bale szokuje Real nawet po odejściu. "On jednak zna hiszpański?"

"Cześć Los Angeles. 32:52. Jestem tu w Los Angeles. Do zobaczenia na meczu dziś wieczorem" - powiedział Walijczyk dość płynną hiszpańszczyzną zachęcając fanów swojego nowego klubu z MLS do przyjścia na stadion. Filmik obiegł hiszpańskie media i wywołał wielkie poruszenie. "To teraz on mówi po hiszpańsku?" - pytają się dziennikarze i kibice, szczególnie ci związani z Realem Madryt. Przez 9 lat na Santiago Bernabeu Bale mówił niemal wyłącznie po angielsku.

Reklama

Gateth Bale - najdroższy piłkarz w historii Realu?

Dla fanów Realu był to dowód, że Walijczyk nie asymiluje się w stolicy Hiszpanii. Zawsze odpowiadał po angielsku na konferencjach prasowych Realu. Jest najdroższym graczem w historii klubu, za którego latem 2013 roku zapłacono 101 mln euro, choć prezes Realu Florentino Perez twierdził, że tylko 91 mln.

Walijczyk długo był ulubieńcem prezesa. Kiedy w 2018 roku Santiago Bernabeu opuszczał Cristiano Ronaldo, Bale miał zostać liderem drużyny. Przedłużono z nim kontrakt, otrzymał najwyższą pensję w zespole - 15 mln euro za sezon. I natychmiast popadł w głęboki kryzys. Od tamtej pory w La Liga zdobył ledwie 11 bramek.

Gareth Bale - dlaczego kibicie Realu tak go nie lubili?

Leczył kolejne urazy i grał sobie w golfa. Kibice z Bernabeu zaczynali traktować go jak persona non grata. Nie dało się sprzedać Walijczyka, udało się wypożyczyć do Tottenhamu na pół roku, po czym wrócił i znów nie grał w Realu. W minionym sezonie wystąpił w siedmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach zdobywając jedną bramkę. A zarabiał najwięcej w drużynie, którą do triumfu w Champions League i La Liga poprowadził Karim Benzema.

Wreszcie tego lata lukratywny kontrakt Bale’a z Realem się skończył. Walijczyk przeniósł się do Los Angeles i przypomniał sobie, że zna hiszpański.

Mimo wszystko stosunek fanów Królewskich do Walijczyka jest przesadnie negatywny. Ligę Mistrzów wygrał dla klubu pięć razy i tylko w tym ostatnim sukcesie nie miał udziału. Wcześniej zdobywał gole w finałach i był bardzo ważnym graczem. Wywalczył też trzy tytuły mistrza Hiszpanii i Puchar Króla w 2014 roku, gdzie w finale z Barceloną został bohaterem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kanada - USA 0:3. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

ZOBACZ TEŻ:

Bale znalazł nowy klub. W Los Angeles

Bale zagra z reprezentantem Polski? Cztery kluby interesują się Walijczykiem