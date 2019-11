Fala krytyki spadła w hiszpańskich mediach na Garetha Bale'a po tym, jak z kontrowersyjną flagą świętował z Walią awans na Euro 2020.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zidane o transferze Mbappe: Jego marzeniem jest zagrać dla Realu Madryt. Wideo © 2019 Associated Press

Walia przypieczętowała awans po zwycięstwie w Cardiff nad Węgrami 2-0. Po ostatnim gwizdku sędziego Bale świętował z kolegami. 30-letni zawodnik trzymał w ręce walijską flagę z napisem: "Walia. Golf. Madryt. W takiej kolejności". Reakcja hiszpańskich mediów była ostra.

Reklama

Największy dziennik sportowy "Marca" odpowiedział na pierwszej stronie w takim stylu: "Brak szacunku. Wprowadzony błąd. Niewdzięczny. W takiej kolejności". Taką celebrację Bale'a opisano jako "niegodną Madrytu", ale dziennikarze "Marki" twierdzą, że skrzydłowy nie zostanie ukarany przez Real. Dodano również, że władze klubu z Santiago Bernabeu i trener Zinedine Zidane obawiają się reakcji fanów w sobotę, kiedy "Królewscy" podejmować będą Real Sociedad San Sebastian.

"Bale wpadł do dołka", w pogoni za swoim zamiłowaniem do golfa - napisał z kolei "AS". Zachowanie Walijczyka określono jako "żart w bardzo złym guście". Według gazety, "jego kpina wyczerpała cierpliwość Realu".

Bale od dawna jest krytykowany w Hiszpanii za to, że priorytetem dla niego jest gra w reprezentacji Walii i golf, a nie występy w Realu.

Bale ostatni raz zagrał w "Los Blancos" 5 października. W lecie był blisko zmiany barw klubowych. Przejście Walijczyka do chińskiego Jiangsu Suning było niemal przesądzone. W ostatniej chwili transfer zablokował Real. Walijczyk może opuścić Santiago Bernabeu w zimie. Jedną z opcji podnoszonych przez angielskie media jest wymiana między Realem i Manchesterem United. Na Old Trafford trafiłby właśnie Bale, a do Madrytu Paul Pogba.

RK