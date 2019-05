Były prezydent Realu Madryt Ramon Calderon powiedział, że czas Garetha Bale'a na Santiago Bernabeu dobiegł końca. - Najlepszą rzeczą dla niego jest zmiana klubu - stwierdził.

Zdjęcie Gareth Bale na ławce rezerwowych podczas meczu z Betisem /PAP/EPA

Tak fatalnego sezonu Real nie miał od dawna. Na zakończenie "Królewscy" zostali upokorzeni przez Betis Sewilla, przegrywając 0-2. Po tym spotkaniu żegnały ich gwizdy rozgoryczonych kibiców. Nie ma wątpliwości, że klub czeka kadrowa rewolucja, o czym głośno mówił nowy-stary trener Zinedine Zidane.



Jednym z piłkarzy, którego nazwisko najczęściej wymienia się w kontekście pożegnań z Realem, jest Gareth Bale. "Zidane go nie lubi. To związek, który dobiega końca" - stwierdził Calderon w rozmowie z BBC Sport. Walijczyk był w kadrze meczowej na pojedynek z Betisem, ale nie wszedł na boisko. "Przykro mi, że nie grał, ale nikt nie wie, co się stanie" - mówił Zidane. Francuz zaznaczył jednak, że nie wie, czy to są ostatnie dni Bale'a w Madrycie.



"Jeśli uważam, ze zawodnik nie pasuje do zespołu, muszę robić to, co uważam za najlepsze. Nikt nie może przekreślić tego, co Bale zrobił dla klubu, ale jako trener muszę żyć w teraźniejszości" - podkreślił. Zidane został zapytany wprost o przyszłość Bale'a i Keylora Navasa w Realu. "Nie wiem, czy to był dla nich ostatni mecz. Nie wiem, co się wydarzy" - odparł Zidane.



Zdaniem byłego prezydenta "Królewskich" Ramona Calderona, Bale po sześciu latach odejdzie z Realu, ponieważ, jego notowania u Zidane'a są słabe. "Wygląda na to, że to był jego ostatni mecz dla Realu. Zidane w ubiegłym roku, kiedy odchodził, uznał że koniecznie trzeba zatrzymać Cristiano Ronaldo i sprzedać Bale'a. Władze Realu postanowiły inaczej. Walijczyk nie może zostać na Santiago Bernabeu z powodu trenera i relacji z kibicami. Fani myślą, że nie jest zaangażowany i to jest problem. Najlepszą rzeczą dla niego jest zmiana klubu. Powinien skorzystać z okazji, jeśli taka istnieje" - zaznaczył Calderon.



Były prezydent Realu wskazuje, że problemem jest pensja Bale'a. Real kupił Walijczyka z Tottenhamu w 2013 roku za 91 milionów euro. Możliwy jest powrót 29-letniego pomocnika do "Kogutów", ale jego zarobki znacznie przewyższają najlepiej opłacanego w Tottenhamie Harry'ego Kane'a. "Może pójdzie na wypożyczenie?" - zastanawia się Calderon. "Kiedy trener i zawodnik nie dogadują się, trzeba wziąć pod uwagę każdą opcję, aby znaleźć rozwiązanie. Problem polega na tym, że ma wysoką pensję. Od początku nie miał szczęścia w Madrycie. To rozwód, który jest trudny do rozwiązania" - zakończył Calderon.

Reklama

W tym sezonie Bale wystąpił w 42 meczach Realu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 14 goli i zaliczył 6 asyst. Kontrakt Walijczyka z "Królewskimi" wygasa z końcem czerwca 2022 roku.

RK



Końcowa tabela Primera Division sezonu 2018/2019