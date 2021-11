Gareth Bale nie wystąpił w koszulce Realu Madryt aż od 28 sierpnia - wówczas to przebywał na murawie 65. minut podczas spotkania z Realem Betis. Potem rozegrał jeszcze kilka meczów dla reprezentacji Walii i wrócił ze zgrupowania z kontuzją uda, która na wiele tygodni wykluczyła go z gry.

Do niemalże bliźniaczej sytuacji doszło przed kilkoma dniami. Bale wrócił do gry na mecze reprezentacji w ramach eliminacji do MŚ 2022. Zagrał 45 minut z Białorusią, po czym okazało się... że nabawił się kolejnego poważnego urazu, tym razem łydki. To oznacza dla niego przerwę co najmniej do okolicy połowy grudnia. Piłkarz nie zagrał oczywiście w kolejnym meczu Walijczyków - z Belgami.



Bale wrócił więc do Hiszpanii na kolejną rehabilitację. W piątek rano zjawił się w ośrodku Ciudad Real Madrid w Valdebebas i wtedy zdarzył się dosyć przykry incydent.



Gareth Bale spotkał się ze wściekłością fanów

Pod wejściem na tereny klubowe znajdowała się grupa fanów czekająca na możliwość zdobycia autografu czy zdjęcia od zawodników. Gdy Gareth Bale podjechał w to miejsce samochodem, część ze zgromadzonych osób zareagowała wściekłością - wśród kibiców "Los Blancos" panuje bowiem często przekonanie, że piłkarz przedkłada grę w kadrze nad grę w klubie i to w zdecydowany sposób.



Jak informuje "Marca" w kierunku Bale'a miały polecieć bluzgi, w kierunku jego samochodu poleciał również długopis. Na szczęście nie doszło do eskalacji wydarzeń, ale ochrona obiektu będzie chyba musiała w najbliższym czasie szczególnie uważać na to, co dzieje się wokół Walijczyka.



Gareth Bale rozstanie się z Realem najpewniej latem przyszłego roku

Gareth Bale jest zawodnikiem Realu Madryt od 2013 roku. Jego kontrakt z "Królewskimi" wygasa w czerwcu 2022 roku i tylko skrajny optymista mógłby zakładać, że zostanie on przedłużony. Wcześniej hiszpańskie media donosiły o tym, że gracz może zdecydować się na przejście na emeryturę, ale nie wcześniej, niż przed MŚ 2022 - o ile Walia na nich wystąpi.

