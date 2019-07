Zinedine Zidane nie potrzebuje już Garetha Bale'a w Realu Madryt. W Chinach są gotowi zapłacić piłkarzowi grube miliony. Walijczyk ma przejść do Jiangsu Suning.

Wiele wskazuje na to, że to koniec tegorocznej sagi transferowej z Bale'em w roli głównej. Jak przekonuje "Marca", gwiazdor Realu trafi do Chin.

30-letni pomocnik w 2013 roku przeniósł się do Realu za ponad 90 milionów euro. Z "Królewskimi" cztery razy triumfował w Lidze Mistrzów. Dziś jest w klubie tylko zbędnym ciężarem.

Według informacji hiszpańskiego dziennika, Bale ma podpisać z chińskim klubem trzyletni kontrakt i zarabiać 22 miliony euro rocznie.

Wciąż jeszcze pozostały do uzgodnienia szczegóły transferu piłkarza między Realem Madryt a jednym z najbogatszych klubów w Chinach.



