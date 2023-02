To spowodowało napięcia na ławce rezerwowych Betisu . Emocje sięgnęły zenitu w drugiej połowie gry. Nerwów na wodzy nie utrzymał zwłaszcza Borja Iglesias , który słownie zaatakował arbitra.

Borja Iglesias zirytowany poziomem sędziowania w meczu z Barceloną. Nie przebierał w słowach

Iglesias, który boisko opuścił w 78. minucie meczu, nie był zadowolony z decyzji podejmowanych przez sędziego. Według niego Ricardo De Burgos Bengoetxea był stronniczy i zdecydowanie gwizdał na korzyść Barcelony. Sfrustrowany wykrzykiwał w kierunku arbitra oskarżenia, że ten rzekomo faworyzuje "Dumę Katalonii" przez jej renomę i pozycję. " Herb! To jest właśnie ta różnica! " - grzmiał.

Nerwówka udzielała się pozostałym graczom, którzy wymachiwali rękoma w geście rozczarowania i złości. Doszło do tego, że Betisowi nie było dane kończyć spotkania w komplecie. W doliczonym czasie gry czerwoną kartkę obejrzał William Carvalho , który nie ustawał w protestach.

Po wszystkim Borja zabrał głos i podtrzymał to, co podczas pojedynku zarzucił sędziemu. Wedle jego oceny istotnie arbiter faworyzował Roberta Lewandowskiego i spółkę przez ich prestiż oraz światową reputację. "Tak właśnie było. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Wychodzę trochę zły. Czuję, że w tym meczu działy się dziwne rzeczy" - miał mówić cytowany przez hiszpańską prasę.