Prokuratura w Wersalu chce postawić przed sądem piłkarza Realu Madryt, Karima Benzemę. Według agencji AFP były reprezentant Francji ma być oskarżony o współudział w próbie szantażu swojego byłego kolegi z kadry, Mathieu Valbueny, w 2015 roku.

Benzema jest podejrzany o nakłanianie Valbueny, aby zapłacił szantażystom, którzy grozili mu ujawnieniem sekstaśmy z jego udziałem. Materiałem dowodowym mają być billingi rozmów Benzemy. Za przypisywane mu czyny grozi we Francji kara pozbawienia wolności do lat pięciu.

Na ławie oskarżonych ma zasiąść również czterech mężczyzn związanych z piłką nożną, ale prokuratura odstąpiła od oskarżenia innego byłego reprezentanta Francji, Djibrila Cisse, który początkowo również był podejrzany o współudział w przestępstwie.

Głośna sprawa szantażu Valbueny przerwała karierę reprezentacyjną Benzemy. Gwiazdor Realu Madryt, zatrzymany i przesłuchany w listopadzie 2015 roku przez sędziego śledczego w Wersalu, nie był już powoływany do kadry przez selekcjonera Didiera Deschampsa.

