Gdy z nim rozmawiam, to widzę, że to bardzo dobry facet. Ma zupełną akceptację w zespole, pomaga Inakiemu i innym młodym bramkarzom. Ma świetną osobowość. Każdy zespół chciałby mieć zawodnika takiego jak on. Jeśli będziemy go potrzebować, myślę, że będzie gotowy do gry. To był też nasz cel, aby mieć takiego doświadczonego gracza, który dałby nam stabilność i pomagał innym bramkarzom. Dobrze wykonuje swoją pracę

FC Barcelona. Hiszpańskie media wprost o Szczęsnym i Peni

Dziennikarz sportowy David Ibanez dodaje, że Wojciech Szczęsny doskonale wiedział , na jaki układ się pisze, dołączając w październiku do FC Barcelona. I miał pełną świadomość tego, a jakiej roli widzi go sztab szkoleniowy. Ibanez zaznaczył jednak przy tym, że Szczęsny dostanie okazję do debiutu w styczniu, w meczu Pucharu Króla. O ile oczywiście w międzyczasie nie wydarzy się nic nadzwyczajnego.

- Jeśli wcześniej Pena czuł zaufanie, to teraz zrobił kolejny krok. Spójrzcie, jak kończy mecze z Bayernem i Realem Madryt. To dwa bardzo dobre spotkania, po których koledzy z drużyny idą w jego stronę, wszyscy go przytulają i to do niego zwracają się najczęściej. Wiedzą, że miał trudny czas, ponieważ były co do niego wątpliwości, nawet gdy nie popełniał błędów - stwierdził przy tym.