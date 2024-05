Flick w Barcelonie i od razu taki hit. Oto jego pierwszy cel transferowy

Joshua Kimmich znajduje się na celowniku Barcelony od wielu miesięcy . Do tej pory szanse na jego angaż oceniano jednak sceptycznie. Teraz, gdy na trenerskim stanowisku Xaviego Hernandeza zastąpi Hansi Flick , szanse na przeprowadzenie takiego manewru niepomiernie wzrastają.

Najpierw Flick, zaraz potem Kimmich? Scenariusz więcej niż prawdopodobny

Umowa 29-letniego zawodnika z bawarskim klubem zachowuje ważność do połowy 2025 roku. To ułatwi podjęcie pertraktacji z Bayernem, choć nie przesądza naturalnie o ich powodzeniu. Dla monachijczyków najbliższe lato w praktyce będzie jednak ostatnim momentem, by na piłkarzu godnie zarobić.