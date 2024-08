Flick szczerze o gwieździe FC Barcelona, tajemnicze słowa. "Zachowam dla siebie”

"Dla mnie to duży honor, a przy tym spełnienie marzeń. Jestem szczęśliwy. Klub jest niesamowity. Jego filozofia jest zbieżna z moją. Opiera się na posiadaniu piłki i technicznym futbolu. A to jest to, co uwielbiam" - powiedział Hansi Flick w swoim pierwszym wywiadzie jako trener FC Barcelona. Były szkoleniowiec Bayernu od samego początku mierzy się z problemami. Sporo ważnych graczy wciąż leczy kontuzje. Ponadto rzekomo na wylocie znajduje się Ilkay Guendogan.

