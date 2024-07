Czołowi futboliści świata powoli zjeżdżają się do swoich klubów po zakończeniu Euro 2024 oraz Copa America. Niemal wszystkich zawodników do dyspozycji ma już między innymi Hansi Flick. Nowy szkoleniowiec FC Barcelona chce wraz z nimi wrócić na szczyt hiszpańskiej piłki, lecz wcześniej przedstawił im to, czego od nich oczekuje. Niemiec wprost powiedział dziennikarzom, jakiego zachowania nie zaakceptuje, a później skupił się na Robercie Lewandowskim.