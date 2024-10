- Spodziewam się meczu nieprawdopodobnie otwartego, widowiskowego. Biorąc pod uwagę, jakie kłopoty ma Real w defensywie, ale też, że potrafi strzelać dużo goli, zwłaszcza w drugich połowach, ale też pamiętając, ile się dzieje w meczach Barcelony, logika każe sądzić, że to może być bardzo atrakcyjny Klasyk. W ogóle mam takie wrażenie, że ze względu na to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, ze względu na przyjście Mbappe, nierówną formę Realu Madryt, ze względu na spektakularną formę Barcelony, to jest chyba najbardziej wyczekiwany Klasyk od czasów Ronaldo i Messiego. I kibice Barcelony podchodzą do tego meczu z odliczaniem minut do samego spotkania, bo są ciekawi, co "Barca" pokaże, onaprzeszła już pozytywną weryfikację na tle Bayernu, więc nawet jeśli przegra z Realem, to żadna tragedia się nie przytrafi. Ale gdyby poszli za ciosem i gdyby w takim wielkim tygodniu ograli Bayern i Real, no to byłoby coś niebywałego - mówił w rozmowie z Interią komentator Canal+ Tomasz Ćwiąkała.

