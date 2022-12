Adrien Rabiot trafił ze swoją dobrą dyspozycją w zasadzie idealnie na MŚ 2022 w Katarze - środkowy pomocnik bez trudu zapewnił sobie miejsce w wyjściowej jedenastce Didiera Deschampsa, a ten niemal nie sadzał go, jeśli nie musiał, na ławce rezerwowych. Wyjątkiem było tylko grupowe spotkanie z Tunezją, które jednak dla "Les Bleus" nie miało de facto realnej stawki.

Ostatnio jednak Rabiota prześladuje spory pech - z powodu nagłej choroby nie mógł pojawić się na murawie w starciu przeciwko Marokańczykom i trwają usilne starania, aby przywrócić go do pełni zdrowia na wielki finał mundialu. Nawet jednak jeśli nie weźmie udziału w tym meczu - notabene sędziowanym przez Szymona Marciniaka - to i tak mistrzostwa stały się dla niego idealną "witryną wystawową".