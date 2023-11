Finał weekendu radosny dla kibiców Barcelony. Bolesne potknięcie "Królewskich"

Real Madryt przystępował do tego spotkania uskrzydlony wygranym El Calsico oraz z kompletem zwycięstw na własnym terenie. Statystycy przypominali jednak, że na Santiago Bernabeu melduje się drużyna niepokonana w La Liga od ponad dwóch miesięcy. Piłkarze Rayo Vallecano mogli się pochwalić passą siedmiu meczów bez porażki .

Od pierwszych minut wyraźną przewagę osiągnęli gospodarze. Mimo to po pierwszej połowie kibice "Królewskich" mieli prawo czuć się mocno rozczarowani. Do przerwy ich ulubieńcy oddali aż 12 strzałów, ale żaden z nich nie trafił do siatki. Może dlatego, że tylko dwa szybowały w światło bramki.