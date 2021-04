FC Barcelona zdobyła pierwsze trofeum w tym sezonie. Być może jedyne. W rozegranym w Sewilli finale Pucharu Króla Katalończycy rozgromili Athletic Bilbao 4-0. Wszystkie gole padły w drugiej połowie. Dwa gole strzelił Leo Messim, po jednym Antoine Griezmann i Frenkie de Jong.

Hiszpania - Puchar Króla

2021-04-17 21:30 | Stadion: Estadio Olímpico de Sevilla | Arbiter: Juan Martínez Munuera Athletic Bilbao FC Barcelona 0 4 DO PRZERWY 0-0 A. Griezmann 60' F. de Jong 63' L. Messi 68',72'

Przegrali Superpuchar Hiszpanii, ulegając w styczniowym finale Athleticowi Bilbao, odpadli z Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain. W lidze mają jeszcze szansę na tytuł, ale raczej niewielkie - tracą cztery punkty do prowadzącego Atletico Madryt i punkt do drugiego Realu Madryt.

Mają jednak puchar. Po raz 31. w historii tych rozgrywek trofeum Copa del Rey trafiło w ręce piłkarzy Barcelony. W finale Katalończycy nie pozostawili rywalom z Kraju Basków żadnych złudzeń. Drugą połowę zagrali koncertowo.

Przed przerwą nie był to jednak porywający mecz - mało akcji, mało sytuacji. Przewagę w posiadaniu piłki miała Barcelona, stwarzała więcej okazji. Najlepszą miał w piątej minucie Frenkie de Jong. Akcję rozpoczął Sergio Busquets, podał do Messiego, który wycofał do Holendra. Piłka po strzale De Jonga trafiła w słupek bramki zespołu z Bilbao. Athletic praktycznie nie zagrażał Barcy. Zawodził Inaki Williams, kompletnie bezradny na skrzydle i na środku ataku.

W drugiej połowie sytuacja zmieniła się diametralnie od pierwszych minut. Zawodnicy z Katalonii wyszli na boisko dużo bardziej ożywieni, z wyraźną chęcią, by jak najszybciej rozstrzygnąć losy meczu. Najpierw Antoine Griezmann przegrał pojedynek z bramkarzem Athleticu Unaim Simonem, a potem groźny strzał oddał Pedri.

Barcelona cały czas dominowała i w końcu dopięła swego. W 60. minucie Griezmann dostał idealne podanie od de Jonga i z sześciu metrów strzelił pierwszego gola. Trzy minuty później było już 2-0. Podawał Jordi Alba, a de Jong z bliska głową pokonał Simona.

Kolejne dwie bramki strzelił Leo Messi. Pierwszą, pokonując bramkarza rywali, strzałem przy słupku, a drugą - wykorzystując idealne podanie Alby. Messi ma już na koncie dziewięć goli w 10 występach w finałach Pucharu Króla. Tylko w tych rozgrywkach strzelił łącznie 56 bramek.

Barcelona rozbiła Athletic w finale Pucharu Króla. Galeria 1 / 12 Król Filip VI (z prawej) i premier Hiszpanii Pedro Sanchez przed meczem na stadionie La Cartuja w Sewilli Źródło: PAP/EPA udostępnij

Na strzelenie czterech goli Barca potrzebowała 12 minut. Pięć minut przed końcem spotkania padł jeszcze gol. Zdobył go Griezmann, ale po krótkiej analizie VAR okazało się, że wcześniej Francuz był na pozycji spalonej.

Zawodnicy Athleticu zawiedli. Nie było momentu w tym spotkaniu, w którym nawiązaliby wyrównaną walkę z rywalem. Przegrali drugi finał Pucharu Króla w dwa tygodnie. 4 kwietnia ulegli Realowi Sociedad 0-1 w zaległym finale z 2020 roku. Mimo że poświęcili ligę (11. miejsce w La Liga) po to by wykorzystać jedną z dwóch okazji do zdobycia trofeum, nie udało im się osiągnąć celu.

Zespół z Bilbao na Puchar Króla czeka już od 1984 roku, przegrało właśnie szósty finał z rzędu. Barcelona tym trofeum zrealizowała przynajmniej plan minimum na ten sezon. Dokonała tego w wielkim stylu.

Zdjęcie Radość piłkarzy Barcelony / PAP/EPA

0 4 Athletic Bilbao FC Barcelona ter Stegen Mingueza Lenglet Piqué Dest de Jong Pedri Alba Busquets Messi 2 Griezmann Simón Marcos Yeray Martínez Balenziaga Berenguer García López Muniain Williams García SKŁADY Athletic Bilbao FC Barcelona Unai Simón Mendibil Marc-André ter Stegen Óscar de Marcos Arana 87′ 87′ Óscar Mingueza García 67′ 67′ Yeray Álvarez López Clément Nicolas Laurent Lenglet Íñigo Martínez Berridi 82′ 82′ Gerard Pique Mikel Balenziaga Oruesagasti 74′ 74′ Sergino Gianni Dest 54′ 54′ Alejandro Berenguer Remiro 63′ 63′ Frenkie de Jong 39′ 39′ Daniel García Carrillo 81′ 81′ Pedro González López 67′ 67′ Unai López Cabrera Jordi Alba 46′ 46′ Iker Muniain Goñi Sergio Busquets 67′ 67′ Iñaki Williams Arthuer 68′, 72′ 68′, 72′ Lionel Messi Raul Garcia Escudero 60′ 60′ 88′ 88′ Antoine Griezmann REZERWOWI Jokin Ezkieta Mendiburu Ignacio Peña Sotorres 67′ 67′ 90′ 90′ Yuri Berchiche Izeta Arnau Tenas Ureña Ander Capa Rodríguez 82′ 82′ Ronald Federico Araújo da Silva 46′ 46′ Íñigo Lekue Martínez 74′ 74′ Sergi Roberto 67′ 67′ Unai Núñez Gestoso Samuel Umtiti Unai Vencedor Paris 81′ 81′ Moriba Kourouma Kourouma 54′ 54′ Mikel Vesga Arruti 87′ 87′ Martin Braithwaite Christensen Jon Morcillo Conesa 88′ 88′ Ousmane Dembélé 67′ 67′ Asier Villalibre Molina Francisco António Machado Mota Castro Trincao

STATYSTYKI Athletic Bilbao FC Barcelona 0 4 Posiadanie piłki 23.1% 76.9% Strzały 5 15 Strzały na bramkę 1 12 Rzuty rożne 4 4 Faule 13 13 Spalone 1 2

