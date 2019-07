Kolejna saga transferowa dobiegła końca. Filipe Luis po wieloletniej przygodzie z Atletico Madryt wróci do swojej ojczyzny i zagra w brazylijskim Flamengo Rio de Janeiro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Filipe Luis odchodzi z Atletico. Prawdopodobnie zagra w lidze brazylijskiej. Wideo © 2019 Associated Press

Filipe Luis do Atletico trafił w 2010 roku z Deportivo La Coruna i zaliczył 333 spotkania (12 goli, 30 asyst) dla klubu z Madrytu, reprezentując jego barwy z roczną przerwą na grę w Chelsea FC. Od kilku miesięcy wiadomo było, że 33-latek po sezonie odejdzie z Atletico, a do walki o jego podpis natychmiast stanęło kilka klubów.

Reklama

Ostatecznie lewy obrońca wybrał ofertę powrotu do swojej ojczyzny. Brazylijczyk o polskich korzeniach wróci do Ameryki Południowej, bowiem związał się umową z Flamengo. To kolejny spory transfer brazylijskiego klubu - wcześniej kontrakt z zespołem z Rio de Janeiro podpisał Rafinha, który po wielu latach odszedł z Bayernu, a klub ściągnął także Gersona i Pablo Mariego, odpowiednio z AS Roma i Manchesteru City.

Filipe Luis, który jest 44-krotnym reprezentantem Brazylii, jest wychowankiem brazylijskiego Figueirense FC. Później obrońca był zawodnikiem holenderskiego Ajaksu Amsterdam, urugwajskiego Rentistas, młodzieżowej drużyny Realu Madryt, aż wreszcie trafił do Deportivo La Coruna, Atletico Madryt, a w sezonie 2014/15 był piłkarzem Chelsea FC.

Atletico w letnim okienku transferowym przechodzi prawdziwą rewolucję kadrową. Z klubu, prócz Luisa, odeszło już kilku kluczowych zawodników - Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Rodri, Juanfran, czy Diego Godin. Madrycki klub nie próżnuje także ze wzmocnieniami i dotychczas sprowadził już m.in. Joao Feliksa (za 126 mln euro!), Marcosa Llorente, Mario Hermoso, Kierana Trippiera, czy Hectora Herrerę, łącznie wydając aż 243 mln euro.



Zdjęcie Filipe Luis / AFP MAURO PIMENTEL / AFP

WG